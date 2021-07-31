Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında saat 22:57’de yerin 3.2 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada “Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 22:57’de olan deprem, yerin 3.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ: 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Akdeniz’de, yerin 9.2 kilometre derinliğinde ve 4.8 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada “Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

AFAD’ın yeni paylaşımında ise “Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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