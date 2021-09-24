Muğla Datça’da deprem! Son depremler listesi…

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kentte hafif şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 17.19’da, merkez üssü Ege Denizi olan Muğla’nın Datça ilçesinin 32.74 kilometre açığında ve 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 10.53 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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