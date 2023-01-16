Muğla Milletvekilinden tepki: Muğla Valiliği kanunları çiğneyerek tarafsızlığını yitirmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Muğla Valiliği tarafından etiketlenerek Kıraç’a ait “Endamın yeter” şarkısıyla paylaşım yapılmasına tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Devleti temsil etmesi gereken Muğla Valiliği kamu görevini bırakıp, AKP’nin İl Başkanlığı’na dönüşmüş, Valilik kanunları çiğneyerek tarafsızlığını yitirmiştir” diye konuştu.

SİYASET Mİ YAPACAKSINIZ YOKSA VALİLİK Mİ?

“Bazı açılışlar için Muğla’da bulunan AKP Genel Başkanı’nın ve partisinin flama ve bayraklarının bulunduğu görüntüleri klip haline getirerek, resmi sosyal medya hesaplarında yayınlayan Muğla Valiliği ve buna izin veren Muğla Valisi bu davranışıyla Anayasa ve kanunları çiğnemiş, tarafsızlığını yitirmiştir” diyen CHP’li Alban, şunları söyledi:

“Sayın Vali’yi yaptığı bu büyük hatadan geri dönmeye, kamuoyundan özür dilemeye ve resmi siteden yayınlanan bu klibi silmeye davet ediyorum. Sayın Vali’nin, kanunlara aykırı bu davranışını düzeltmemesi durumunda AKP’den siyaset yapma yolu kendisine açıktır. Devleti temsil eden bir Vali olarak mı görevine devam edecektir, yoksa siyaset mi yapmak istemektedir? Bunun açıklamasını Muğla halkı adına kendisinden talep ediyoruz.”