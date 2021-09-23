Muğla Sandras’taki ağaç kesimlerini çevreciler ortaya çıkardı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 80 tür endemik bitkiye ev sahipliği yapan Sandras Dağı’ndaki maden ocağı alanının genişletilmesi nedeniyle yeniden kesimine başlanan ağaçlar ortaya çıktı. Çevreciler bölgede görseller çekerek konuyu tekrar yasalara taşımak üzere harekete geçti.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 80 tür endemik bitkiye ev sahipliği yapan 2 bin 265 metre yükseklikteki Sandras Dağı’nın bin 750 metresindeki maden ocağı alanının genişletilmesi iznine çevreciler karşı çıkarak eylemler yapmasına rağmen yeniden kesimine başlanan ağaçlar ortaya çıktı. Çevreciler bölgede görseller çekerek konuyu tekrar gündeme taşımak üzere harekete geçti.

Sandras Dağı, 1995’de 1. Derece SİT alanı ilan edilmesine rağmen 12 maden ruhsatı verilmişti. Maden şirketlerin faaliyete geçmesiyle bölgede 33 bin ağaç kesilecek ve 11 ton patlayıcı kullanılacak olması çevrecileri harekete geçirerek bölgede çok sayıda eylemlere imza atılmasını sağlamıştı. Eylemler neticesinde de genişletme çalışmaları da askıya alınmıştı.

GİZLİ KESİM YAPILMIŞ

Köyceğiz, Ortaca ve Dalyan sakinleri madenin bulunduğu Gökçeova Göleti çevresinde kurdukları kamp devamında gölet ve madenin arkasında yürüyüş yapmak istedi. Göletin arka taraflarına geçtiklerinde yeni bir orman yolunun açıldığını görerek yolu takip ettiklerinde gözlerden uzak ve ağaçların arkasında kalan bölgede çok sayıda kesilmiş çam ağacıyla karşı karşıya geldiler.

Yolun devamının ise arka taraftan madene bağlandığını da ifade eden vatandaşlar, durumu Muğla’daki tüm çevre kuruluşları ile Marmaris Kent Meclisi’ne bildirdi. Çevreciler ise sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla konunun üzerine gidileceğini ve yasal yollara yeniden başvurulacağını duyurarak bölgede yeni bir eylem yapılacağının da sinyalini verdi.

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