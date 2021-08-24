HaberlerGündem Muğla Seydikemer’de orman yangını Yazan: Alaturka Online - 24 Ağustos 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Muğla’nın Seydikemer İlçesi Karaköy Mahallesinde orman yangını başladı. Mustafa SARIİPEK Yayınlanma: 16:43 – 24 Ağustos 2021 Seydikemer’de başlayan yangına kara ve havadan müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çok sayıda araç ve iş makinesinin sevk edildiği belirtildi. İlginizi Çekebilir Kazdağları’ndaki yangın kontrol altına alındı