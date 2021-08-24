Muğla Seydikemer’de orman yangını

Yazan:
Alaturka Online
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Muğla’nın Seydikemer İlçesi Karaköy Mahallesinde orman yangını başladı.

Mustafa SARIİPEK

Yayınlanma: 16:43 – 24 Ağustos 2021

Muğla Seydikemer’de orman yangını

Seydikemer’de başlayan yangına kara ve havadan müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çok sayıda araç ve iş makinesinin sevk edildiği belirtildi.

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