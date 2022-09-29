Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız hayatını kaybetti

Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, kanser tedavisi gördüğü hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

Muğla Vali Yardımcısı, evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Caner Yıldız bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

AİLESİ DUYURDU

Yıldız’ın hayatını kaybettiğini, ailesi, Yıldız’ın sosyal medya hesabından açıkladı. Yapılan paylaşımda “Canım babam Caner Yıldız’ı kaybettik. Cenazesi yarın Bodrum Güvercinlik Mahallesi camisinden kılınacak ikindi namazından sonra Milas şehir mezarlığına defnedilecektir” denildi.

OSMAN GÜRÜN’DEN TAZİYE MESAJI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün ise sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Gürün mesajında “Muğla Vali Yardımcımız ve önceki Menteşe Kaymakamımız Sayın Caner Yıldız’ın yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Muğla’mız için önemli çalışmalara imza atan Caner Yıldız’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

CANER YILDIZ KİMDİR?

13 Mayıs 1958 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’ de tamamladı. 1977 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin İktisat ve Maliye bölümünden 1981 yılında iyi derece ile mezun oldu. 1982 yılında İçişleri Bakanlığı’nda stajyer kaymakam olarak göreve başladı. 1983 yılında 69’uncu Kaymakamlık Kursunu birincilikle tamamladıktan sonra ilk olarak, kendi isteği ile Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Mülki İdare Amirliği görevine başladı.

Sırasıyla Çanakkale Bozcaada ilçesi, Şanlıurfa Akçakale Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Bitlis ili Hizan Kaymakamlığı, Ağrı Eleşkirt Kaymakamlığı, Burdur Vali Yardımcılığı, Kırklareli Vali Yardımcılığı, Yalova Vali Yardımcılığı, Kocaeli Vali Yardımcılığı (Deprem İl Koordinatörü), İstanbul Vali Yardımcılığı, Adana Vali Yardımcılığı ve Aydın Nazilli Kaymakamı olarak görev yaptı.