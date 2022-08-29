Muğla Valiliği’nden bir yasak daha

Muğla Valiliği’nin Milyon Fest’ten sonra Fethiye’de yapılması düşünülen çay bahçesini de iptal etmesinin ardından CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, “İnşaattan muaf iznini valiliğin neden iptal ettiğini anlamakta zorluk çekiyoruz” dedi.

Mustafa SARIİPEK

Foça Mahallesine yapılacak çay bahçesinin iptaliyle ilgili konuşan Demir, “Çay bahçesi için önce Fethiye Kaymakamlığı’na müracaat edilmiş ancak kaymakamlıktan uzun süre yanıt alınamaması üzerine, Muğla Valiliği’ne müracaat edilerek 6 Temmuz tarihinde Muğla Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden ‘inşaat yasağından muaf izni’ alınmıştır.

Valilikten alınan ‘inşaat yasağından muaf’ izniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ile projenin yapımına başladıktan sonra, valilik ‘Fethiye Kaymakamlığı’nın ‘bilgisi bulunmadığı’ gerekçesi ile çalışmaları durdurmuştur” dedi.

“BU PROJE HALKA HİZMET İÇİN YAPILMAKTADIR”

Öncelikle yapılacak olan projenin halka hizmet amacı taşıdığını belirten Demir şunları söyledi:

“Bu proje, şahıs ya da bir kuruluş için yapılan proje değildir. Ayrıca Fethiye Kaymakamlığı’nın haberinin olmaması da mümkün değildir. Çünkü müracaat öncelikle kaymakamlığa yapılmış, kaymakamlık yanıt vermediği için valilikten izin alınmıştır.

Sonuç olarak yapılacak hizmetler vatandaşımıza olduğuna göre, valilik böyle bir hizmeti neden engellemek istemektedir? Buradaki gerçek neden bu hizmeti yapanların CHP‘li olmasından dolayı mıdır? Sayın valimizden yapılan bu yanlış uygulamanın bir an önce düzeltilmesi için talimat vermesini bekliyoruz. Halkımıza hizmet etmek valiliğin de görevidir. Bizim amacımız halkımıza hizmet etmektir. Bu amaçla ‘Foça mahallesine yapılacak olan çay bahçesinin engellenmesinin başka nedenleri var mıdır?’ Bunları da bilmek istiyoruz.”

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