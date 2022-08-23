Muğla Valiliği’nden Milyonfest açıklaması

Milyonfest 2022 Rock Festivali iptaliyle ilgili açıklama yapan Muğla Valiliği “Organizasyonunun yapılması kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verdi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Eylül ayının başında düzenlenmesi planlanan Milyonfest 2022 Rock Festivali’nin Muğla Valiliği tarafından iptal edilmesi yönünde karar alındığını belirten Fethiye Belediye Başkanı CHP‘li Alim Karaca açıklama yapmıştı.

Muğla Valiliği ise bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada yasaklama kararının valilik değil Fethiye Kaymakamlığı tarafından alındığını belirterek, kaymakamlığın yazısını valilik sayfasından paylaştı.

Fethiye Kaymakamlığı Milyonfest 2022 Rock Festivali İzin Talebi Kararı, başlıklı yazıda şunlar belirtildi:

* “Muğla Valililiği Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün bila tarihli 4398073 sayılı yazılarında, ilçemiz İnlice Mahallesi’nde bulunan İnlice Halk Plajı ile ilgili yapılan incelemede söz konusu alanın Fethiye- Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doğal Karekteri Korunacak Alan ve Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığı, organizasyonun incelenmesi neticesinde, çadır, kamp alanları, karavan park alanları vb. şekilde düzenlemeler olacağı ve bu düzenlemeler sonucu bölgede yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verebileceği, Özel Koruma Bölgeleri ile Doğal Sit Alanları’nda Muğla Valililiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden izin alınmasının uygun olacağı, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’nin İnlice Mahallesi’ndeki Orman ve halk plajı civarındaki ilgili festivalin yapılmamasına dair görüşü, İnlice Muhtarlığını ve İnlice Kalkındırma Geliştirme, Çevreyi Koruma Derneği’nin faaliyetinin yapılmamasına dair 15.08. 2022 tarihli dilekçeleri, bu gerekçelerle 01-4 Eylül 2022 tarihlerinde ilçemiz İnlice Mahallesi İnlice halk plajında yapılması planlanan milyonfest 2022 Rock Festivali organizasyonunun yapılması Kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir.”

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