Muğla ve Kocaeli halkı İdlib şehitlerini unutmadı!

Mustafa SARIİPEK / Muğla

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris İlçe Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği önderliğinde yaklaşık 2 bin kişilik grup, İdlib’te şehit düşen askerlerimiz için yürüyüş düzenledi.

Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği bir hafta boyunca sürdürdüğü “Tüm halkımızı Türk bayraklarımızla şehitlerimize saygı yürüyüşümüzde tek yürek olmaya, kahraman ordumuza destek olmaya, milli birlik ve şuurumuzu ortaya koymaya davet ediyoruz” şeklindeki sosyal medya çağrılarıyla yürüyüş bugün bir otel önünden başlayıp yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki Atatürk heykeli önünde son buldu. Yürüyüş esnasında sadece “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı atıldı.

“MİLLİ YAS İLAN ETMEYEN İKTİDARI KINIYORUZ”

‘Milli Yas’ ilan etmeyen siyasi iktidarı kınadıklarını dile getiren Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, şu ifadeleri kullandı:

* İdlib’te 36 vatan evladını şehit verdik, yüzlerce yaralımız var. Hala şehit vermeye devam ediyoruz. Yüreklerimizin yandığı, tarifsiz acıyla kavrulduğu günler geçiriyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İdlib’te şehit olan kahraman askerlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve ulusumuza başsağlığı dileriz.

* “Milli Yas” ilan etmeyen, siyasi iktidarı kınıyoruz. Şehitlerimizi “tane” ile ifade eden anlayıştan, böyle bir kararı da beklemiyoruz. Ayrıca, Libya’da şehitlerimizin olduğunu tesadüfen öğrenmiş bulunuyoruz.

* Şehitlerimizin sessizce, kamuoyundan gizlenerek defin edilmesi, her milli vicdan sahibi yurttaşımızı yaralamıştır. Bu büyük bir iflastır. Büyük Atatürk’ün kurduğu; laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı parlamenter sisteme derhal dönülmelidir. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız.

* “Tek kişi” yönetimi iç ve dış politikada iflas etmiştir. Sorunlar çığ gibi büyümektedir. Ülkemizin geleceğini ve milli bütünlüğümüzü tehlikeye atacak bir seviyeye ulaşılmıştır.

* Türkiye,18 yıldır siyasal İslamcı “İhvan-ı Müslimin” zihniyeti ile yönetilmektedir. Rejim değiştirilmiştir. Hukukun üstünlüğü rafa kaldırılmıştır.

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“YURTTAŞLARIMIZ, GELECEĞİNDEN KAYGILIDIR”

Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” felsefesi terk edildiğini söyleyen Uçar, sözlerine şöyle devam etti:

* Müslüman Kardeşler stratejisi izlenmeye başlanmış; laik ve demokratik sistem yıkılmıştır. Cumhuriyet kültürü örselenmiş, Milli Eğitim sistemi, Milli Ekonomi ve Milli Dış Politika yok edilmiştir.

* Yurttaşlarımız, geleceğinden kaygılıdır. Ekonomide adalet kalmamıştır. Kriz her kesimi vurmaktadır. Bu ortam içinde sömürgeci devletler, ülkemizin itibarını zedelemektedir. Türk milleti demokrasiye sahip çıkarak hak ettiği sisteme kavuşacaktır.

* Türkiye Cumhuriyeti, bir Orta Doğu devleti değildir. Bir din ya da ümmet devleti de değildir. Görülmüştür ki Atatürkçü düşünceden uzaklaşıldıkça Orta Doğu bataklığına saplanmaktayız.

* Gerici ve bölücü zihniyetlere hedef olmaktayız. Artık, kaybedecek tek bir saniyemiz yoktur. Birlik ve bütünlük içerisinde, yasal zeminde mücadelemizi ödünsüz sürdüreceğiz. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

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Uğur ENÇ / Kocaeli



KOCAELİ DE ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI

İdlib’te şehit olan 36 askerimiz için Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüşler düzenlenmeye devam ediyor. Kocaeli’de çok sayıda vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

‘Türkiyem başın sağolsun’ sloganı ve dev Türk bayrağı eşliğinde İzmit Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş, Yürüyüş Yolu’na kadar devam etti.

Terörü ve Suriye hükümetini lanetleyen kent halkı yürüyüşün ardından şehitler için saygı duruşunda bulundu.