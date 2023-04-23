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22 Nisan 2023
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Muğla’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Alaturka Online
Alaturka Online

Muğla’nın Ula ilçesinde merkez üssü Armutçuk olan  4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sabah 06.40’daki depremin derinliğini Boğaziçi Kandilli Rasathanesi 4 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini 7 km olduğunu bildirdi.

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