Muğla’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Ula ilçesinde merkez üssü Armutçuk olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sabah 06.40’daki depremin derinliğini Boğaziçi Kandilli Rasathanesi 4 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini 7 km olduğunu bildirdi.
Muğla’nın Ula ilçesinde merkez üssü Armutçuk olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sabah 06.40’daki depremin derinliğini Boğaziçi Kandilli Rasathanesi 4 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini 7 km olduğunu bildirdi.
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