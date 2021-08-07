Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı

Yazan:
Alaturka Online
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Alevlerin büyüdüğü o anlar ‘Timelaps’ görüntülerine yansıdı

YAYINLANMA: 12:20 – 07 Ağustos 2021 GÜNCELLENME: 12:26 – 07 Ağustos 2021

Muğla Milas’ta yangının başladığı ve yayıldığı dakikalar bir doğa fotoğrafçısı tarafından ‘Timelaps’ yöntemiyle kayda alındı. Alevlerin dakikalar içerisinde büyüdüğü o anlar kameraya anbean yansıdı.

Muğla’da, doğa fotoğrafçısı Selahattin Çelik, Akçakaya Mahallesi’nde yangının başladığı anı ve yayıldığı dakikaları görüntüledi. ‘Timelaps’ yöntemiyle kaydedilen görüntülerde, yangının 15 dakika içerisinde nasıl yayıldığı görüntülere yansıdı.

Öte yandan görüntülerde, alevlerin büyümesi üzerine mahallenin tahliye edildiği ve ekiplerin yangına müdahale anları da yer aldı.

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