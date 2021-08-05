Muğla’da alevler yeniden yükseldi

Yazan:
Alaturka Online
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Muğla’da 29 Temmuz’da başlayan orman yangınları devam ediyor. Bodrum’daki yangınlar kontrol altına alınırken diğer bölgelerdeki yangınlar devam ediyor. Milas Fesleğen ile Kavaklıdere yangınlarında ise alevler yeniden yükseldi.

SOZCU.COM.TR

YAYINLANMA: 18:51 – 05 Ağustos 2021

Muğla’da alevler yeniden yükseldi

Muğla’da 29 Temmuz’da başlayan orman yangınlarında 8. gün geride kaldı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen pek çok bölgede alevler rüzgarın da şiddeti ile yayılmaya devam ediyor.

Yangının bulunduğu yere göre, hava, kara ve denizden de müdahale edilen yangınlarda oluşan manzara yürekleri dağlıyor. Gönüllülerin yanı sıra Polis ve Jandarma Teşkilatı’nın TOMA’larının da gece gündüz alevlere müdahale ettiği yangında umutlu bekleyiş devam ediyor.

Halın yoğun destek verdiği ateş savaşçılarının insanüstü gayretlerine rağmen yangınlar devam ediyor. Fesleğen ve Kavaklıdere yangınlarının havdan çekilmiş görüntüleri yürekleri dağlıyor. (İHA)

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