Muğla’da bazı ormanlara giriş yasağı başladı

Muğla Valiliği tarafından yayınlanan orman yangınlarını önlemek amacıyla düzenlenen Karia Yolu’nun da kesiştiği orman sınırı listesine göre bazı bölgelerde ormana 31 Ekim tarihine kadar girmek yasaklandı.

Mustafa SARIİPEK

Muğla Valiliği tarafından yayınlanan orman yangınlarını önlemek amacıyla düzenlenen Karia Yolu’nun da kesiştiği orman sınırı listesine göre girişlerin yasak olduğu ormanlık alanlar açıklandı.

Gökova Körfezi, Ula, Akbük, Datça Reşadiye Yarımadası, Bodrum Güvercinlik, Göltürkbükü, Ortaca İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan, Fethiye Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi, Menteşe Kavak ormanları, Yatağan gibi ormanların yoğun bulunduğu çok sayıda bölgeye 31 Ekim’e kadar girişin yasaklandığının belirtildi. Yürüyüş ekipleri yasaklanan alanları oysal medya hesaplarından yayınlayarak çeşitli uyarılarda bulundu.

Geçen yıl Muğla’nın Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde Meydana gelen orman yangınları sonrasında valilik, havaların ısınması ve yangın riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı getirdi.

MİLLİ SERVET ORMANLARI YANGINA KARŞI KORUMALIYIZ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

*Kent sınırları içerisinde orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, orman yangınlarında ve öncesinde alınması gereken tedbirleri belirleyerek, milli servet olan ormanları yangınlara karşı korumak için orman yangınlarıyla mücadele çalışması yürütülüyor.

*Turizm sezonunun da başlamasıyla bu kapsamda kent genelinde insan yoğunluğu ve yangın riski olan bölgeler tespit edildi.

Gökova Körfezi, Ula, Akbük, Datça Reşadiye Yarımadası, Bodrum Güvercinlik, Göltürkbükü, Ortaca İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan, Fethiye Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi, Menteşe Kavak ormanları, Yatağan gibi ormanların yoğun bulunduğu çok sayıda bölgeye 31 Ekim’e kadar girişin yasaklandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*Belirtilen alanlara yetkili amirin izni alınmadan girilmeyip etkinlik ve piknik yapılamayacak, araç park edilemeyecek.

*Karar kapsamında orman içi ve yol kenarlarında bulunan turizm tesisleri, çadır kamp ve piknik alanları ile düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişekle dilek balon, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı. Mesire alanları ise kapsam dışında bırakıldı.

*Bölgelerde, denetimler aralıksız sürdürülecek, yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

YÜRÜYÜŞ GRUPLARINDAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI



Üyelerinin sayısı hayli fazla olan “Kariayolu” grubu sosyal medya hesabından yasaklanan alanların haritasını da yayınlayarak şu açıklamayı yaptı:

*Orman yangınlarını önlemek amacıyla düzenlenen Karia Yolu’nun da kesiştiği orman sınırı listesi Muğla Valiliği tarafından açıklandı.

*Yürüyüş planlarınızı yaparken listedeki bölgelere 1 Haziran – 31 Ekim 2022 tarihler arasında girmenin yasak olduğunu, yürüyüş için ilgili birimlerden izin alınması gerektiğini unutmayın.

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