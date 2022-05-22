Muğla’da çevreciler ayakta: Akyaka’yı talandan vazgeçin

Muğla’nın Ula ilçesinde “Sakin Kent” unvanlı Akyaka Mahallesi’nde vatandaşın yıllardır mesire alanı olarak kullandığı bölgeye çok sayıda şezlong konularak sahilin işgal edildiğini belirten çevreciler eylem yaptı. Açıklama yapmak için bölgeye girmek isteyen çevrecilere jandarma engel oldu.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Ula ilçesinde “Sakin Kent” unvanlı Akyaka Mahallesi’nde halkın yıllardır mesire alanı olarak kullandığı bölgeye çok sayıda şezlong konularak vatandaşın sahilinin işgal edildiğini belirten çevreciler eylem yaptı. Mahallede önce yürüyüş yapan, ardından açıklama yapmak için bölgeye girmek isteyen çevrecilere jandarma engel oldu. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) açıklama yaptı.

Akyaka Orman Kampı’nda yasaya aykırı ve işletme planına uymayan uygulamalara son vermek amacıyla çevreciler bölgede eylem yaparak “Anayasaya aykırı olan halkın kıyıyı, kıyı şeridini, piknik alanlarını serbest kullanımının önündeki engelleri kaldırın.

Muğla Valiliği, Ula Belediyesi ve Gökova Orman İşletme Şefliğini Akyakalılar olarak bir kez daha yasalar ve kamu yararına aykırı işler yapmamaya davet ediyoruz. Akyaka’yı, Gökova’yı talan projelerinden vazgeçin” ifadelerine yer verildi. Protesto yürüyüşü yapan ve ardından bölgeye girip, açıklama yapmak isteyen çevrecilere jandarma engel olsa da eylemciler daha sonra alana girerek şezlongları topladı.

HALKA SERBEST OLAN YERLERDEN GİRİŞ ÜCRETİ ALINAMAZ

MUÇEP Gökova Meclisi adına konuya ilişkin yapılan basın açıklamasını okuyan Candan Süsoy, şunları söyledi:

“A Tipi Mesire Yeri olan Akyaka Orman Kampı, Muğla Valiliği’nin vakıf görünümündeki ticari şirkete verildiği günden beri her yıl artan boyutlarda kamu yararına aykırı olarak ticarileştiriliyor. 8 sene önce tel örgülerle halkın kıyıya girişi engellendiğinde örgülerin kaldırılmasını sağlamıştık.

Ancak, geçen süre içerisinde mesire alanı içerisinde halkın serbest kullanım alanları ücretli hale getirilerek daraltma girişimleri son bulmadı. Burada vatandaşlar işgal öncesi piknik yapıp denize girilebiliyordu. Sonra ahşap platformlar ve çitlerle halkın kullanımından koparıldı, şezlonglar konularak kullanımı ücretli hale getirildi.

Yetmezmiş gibi şimdi de geri plandaki piknik masaları kaldırılıp tamamen şezlonglarla kaplanarak halkın serbest kullanımına kapatıldı. Ayrıca buradaki çocukların oyun parkı dahi ortadan kaldırılarak yine şezlonglarla donatıldı, ticari alana dönüştürüldü.”

BELEDİYE VE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ SESSİZ KALIYOR

Ula Belediyesi’nin de duruma müdahale etmediğini belirtildiği açıklamada,

“Burası Ula Belediyesi tarafından ticarileştirilerek halktan koparıldı. Ayrıca yasal olmayan bu duruma orman kampı sözleşmeyle adı geçen kurumun işletmesine devreden Gökova Orman İşletme Şefliği de sessizliğini koruyor. Görünen odur ki; kamu yönetiminden sorumlu tüm kurumlar yasaları ve kamu yararını bir kenara bırakarak kamusal alanların rant alanına dönüştürmek konusunda bizzat kendileri işbirliği yapmaktadırlar.

Kıyı Kanunun 5. Maddesi ‘Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir’ diyor. Yani şirketin yaptığı tam tersi. Şirket, kampın işletmesinden kazandığı yetmiyormuş gibi halkın serbest kullanım alanlarına da göz dikerek her santimetrekaresinden rant devşirme gayretine girmiştir” denildi.

YASALARA AYKIRI UYGULAMALARA SON VERİN

Muğla Valiliği’nin yasa tanımazlığını Akyakalıların daha önceki girişimler çok iyi bildiklerinin de belirtildiği açıklamanın devamı şöyle:

Valilik, geçtiğimiz yıl Aralık ayında onaysız ve yetkisini aşarak kesin korunacak hassas alandaki ormanımızı tahrip ederek başlattığı Akyaka’ya çevre yolu projesi ile ilgili verdiğimiz dilekçelere aylar geçmesine karşın hala yanıt vermemiştir.

Suçun kabulü anlamına gelen bu sessizlik karşısında Akyakalılar Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Muğla Valiliği, Ula Belediyesi ve Gökova Orman İşletme Şefliğini Akyakalılar olarak bir kez daha yasalar ve kamu yararına aykırı işler yapmamaya davet ediyoruz.

Akyaka Orman Kampında yasaya aykırı ve işletme planına uymayan uygulamalara son verin. Halkın kıyıyı, kıyı şeridini, piknik alanlarını serbest kullanımının önündeki engelleri kaldırın. Akyaka’yı, Gökova’yı talan projelerinden vaz geçin. MUÇEP Gökova Meclisi olarak yasa tanımayan bu uygulamalara karşı kararlı mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna ve basına saygıyla duyururuz.”

Çevreciler, basın açıklamasının ardından Muğla’ya Hizmet Vakfı ve Gökova İşletme Şefliği hakkında, kıyı kanununa ve orman kampı işletme planına aykırı faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.