Muğla'da denizde ölü caretta caretta bulundu

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Milas ilçesinde denizde ölü caretta caretta bulundu.

Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Güllük Mahallesi dalyan ağzında ölü deniz kaplumbağası görüldüğü ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.

Arama sonucu bölgede ölü caretta caretta bulundu.

Kaplumbağa, incelenmek üzere Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) götürüldü.

Öte yandan, DEKAMER yetkilileri, caretta carettanın pompalı tüfekle öldürüldüğüne ilişkin bazı haberlerin yer aldığını, bununla ilgili kendilerine ulaşan bir ihbarın bulunmadığını, konuyla ilgili hiçbir kişi ya da kuruluşla iletişime geçilmediğini ve haberin teyitli olmadığını bildirdi.