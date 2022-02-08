Muğla’da iki ilçeyi fırtına perişan etti

Muğla’nın Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiledi. Köyceğiz gölü fırtınanın etkisiyle yükselerek sahil kesiminde karaya 10 metreye kadar taştı.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın özellikle Köyceğiz ilçesinde sabah ve öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar Köyceğiz Gölü’nün yükselmesine neden olurken gölün suları 10 metreye kadar karaya taştı. Sahildeki restoranlar da fırtınadan nasibini aldı. Yine aynı şekilde Fethiye ilçesinde de etkili olan fırtına denize yakın alanlarda etkisini gösterdi.

Büyük dalgaların oluştuğu Köyceğiz Gölü yine yükselerek fırtına ile birlikte sahildeki işletmeleri olumsuz yönde etkiledi. İlçede geçen ay da aşırı yağışlar nedeniyle göl taşmış Atatürk Kordonu ve sahil yolu sular altında kalmıştı. Meteorolojinin Köyceğiz’de yaptığı fırtına uyarısının ardından, dün (Pazartesi) akşam başlayan aşırı yağışlar ve fırtına Köyceğiz Gölü’nde dalgaların oluşmasına sebep oldu.

FETHİYE’DE DALGA BOYU 2 METREYİ BULDU

Fethiye’de de şiddetli rüzgar özellikle Çalış Mahallesi çevresinde etkili oldu. Sahilde dalga boyu zaman zaman 2 metreye kadar ulaştı. Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağış ve rüzgarın akşam saatlerinde etkisini daha da artıracağını kaydetti. Rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreyi bulduğu ilçede, olumsuz hava koşullarının gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.

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