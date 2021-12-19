Muğla’da limon üreticisi perişan oldu

Muğla’nın en önemli narenciye üretim bölgesi Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman olmak üzere il genelinde 2021 yılı Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporu’na göre yaklaşık 60 bin ton civarında limon üretimi bekleniyor. Limon dalında kilosu 50-60 kuruştan alıcı bulunca üretici büyük zarar etti.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın çeşitli semt pazarlarında bile kilosu en ucuz 5 TL’den satılan limon, başta Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman olmak üzere il genelinde 2021 yılı Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporu’na göre yaklaşık 60 bin ton civarında üretilmesi bekleniyor.

Toptancı ürünleri dalından ancak 50-60 kuruş arasında satın alınca üretici harcadığını alamaz oldu. Bunun üzerine de dalında kalan ve yerlerde çürüyen limon üretimiyle ilgili üretici perişanları oynuyor.

İlçelerin ziraat odalarının başkanları üreticinin ürününü satabilmesi için konuyla ilgili çözüm üretmeye çalışıyor.

MUĞLA’DA YAKLAŞIK 60 BİN TON LİMON ÜRETİLİYOR

2021 yılı Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporu’na göre üç ilçede turunçgil yetiştiriciliğinde durum şöyle:

Turunçgil yetiştiriciliğine çok uygun alanları barındıran Köyceğiz’de portakal ve limon yetiştiriciliği artarken mandarin üretimi düşüyor. 2021 yılında beklenen tahmini verim 108 bin 434 ton portakal, 7 bin 742 ton mandarin ve 2 bin 599 ton limon bekleniyordu.

Ortaca’da 42 bin 923 ton limon beklenirken, 25 bin 254 ton portakal, 432 ton mandarin ve 2 bin 554 ton altıntop bekleniyordu. Yörede portakal üretiminden limon üretimine bir kayma gözlendi.

Dalaman’da ise yıllar itibariyle yavaş yavaş artan bir turunçgil üretimi gözleniyor. Özellikle portakal ve limon yetiştiriciliği yaygın durumda. 2021 yılında 13 bin 157 ton portakal, 10 bin 678 ton limon, 386 ton mandarin, bin 560 ton altıntop üretimi bekleniyordu. Üç ilçenin kırsal mahalleleri ve diğer ilçeler de göz önüne alındığında 60 bin ton limonun yarıya yakını satılamadığı için yerlerde sürünüyor.

YETİŞTİRİCİ BU SENE PAZAR BULAMADI

Ortacalı limon üreticisi Kamil Uslu üreticinin bu sene satış pazarı bulamadığını, bulsa bile düşük fiyattan satış yapmak zorunda kaldığını söyledi. Uslu, “Bölgede geçen yıl limon satış fiyatı 2,5 – 3 liraydı. Bu sene bölge tüccarları limon alımına yanaşmadı, limonların yarısından fazlası dalında kaldı. Çiftçinin limon üretim maliyeti 1 lira 60 kuruş ile 2 lira arasında değişiyor. Son bir yılda çiftçilerimizin üretimde kullandığı ilaç, gübre gibi girdilerin maliyetleri arttı. Dolayısıyla bu sene çiftçi hiçbir kazanç elde edemeyeceği için mağdur oldu. 50-60 kuruştan limon satın almak istiyorlar. Marketlerde limon 10 TL. Allah’ınızdan korkun” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR DA TEHLİKEDE

Muğlalı turunçgil üreticiler geçen yıl rekolte düşük olmasına rağmen 3 liraya satılan limonun bu yıl maliyetinin 1,5 olduğunu fakat 60 kuruştan fazla veren olmadığını belirterek, “Önümüzdeki yıllarda üreticiler olarak çok daha büyük sıkıntıya düşeceğimiz açıkça ortada. Limonun bakımı girdi maliyetleri gübresinden ilacından mazotuna kadar yüzde 500 artarken geçen sene 3 lira civarında sattığımız ürünü bu yıl maliyetin altında satmak zorunda kaldık. Seneye üretmeyi düşünmüyoruz” görüşünde birleşiyor.

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