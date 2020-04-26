Muğla'da motosiklete iki kişi binenlere sosyal mesafe ihlali cezası

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motosikletteki 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında motosiklete sürücüden başkasının binmesinin yasak olduğu ilçede, iki kişinin motosikletle Tepe Mahallesi'nde gezdiği ihbarı üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, bir süre sonra motosikleti park edip uzaklaşan sürücü ile yolcuyu yakaladı.
Motosikletin sürücüsü M.Ç. ile aynı araçtaki F.B’ye, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.
Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede motosiklete sürücüden başkasının binmesini yasaklamıştı.