Muğla’da orman yangını bitti, anız yangınları başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün sonra söndürülebilen orman yangınlarının ardından şimdi de anız yangınları başladı. İki günde 3 ayrı ilçedeki yangınlarda meyve ağaçları zarar gördü.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran’da başlayıp 4 günün ardından söndürülebilen orman yangınının ardından son iki günde Seydikemer, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde meydana gelen anız yangınlarında 63 zeytin ağacı ile 5 armut ve 3 badem ağacı yandı.

Dünkü (Pazar) Seydikemer ilçesinde meydana gelen anız yangınında 20 dönüm zarar görürken bugün Yatağan Madenler Mahallesi Bozyaka Mevkiinde iki ayrı parselde yangın gerçekleşti. Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürülürken 58 zeytin, 5 armut, 3 badem ağacının yanı sıra yaklaşık bin 500 metrekarelik alandaki ekin ve 6 bin 200 metrekare alandaki anız zarar gördü.

Yine bugün Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi Eren Caddesi’nde zeytinlik alanda çıkan yangına Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangında 5 adet zeytin ağacı kısmen yandı.

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