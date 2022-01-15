Muğla’da salgın toplantısı: Denetimlerin artırılması kararlaştırıldı

Muğla Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısında salgına karşı denetimlerin artırılması, okullarda salgın tedbirlerine en üst seviyede özen gösterilmesi yönünde kararlar alındı.

Yaşar ANTER

Muğla Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yapılan toplantıya Vali Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumhur Çoban, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Serhat Arık, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Osman Toprakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürü Özmür Özdil, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Esin Nebioğlu, Muğla Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Baki Gencel, Muğla Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürü Nurhan Emerce, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hacer Ergül, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başkehimi Doç Dr. Turhan Togan, MSKÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Akça, İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Gülay Özsaraçoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Hüseyin Kavasoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Şube Müdürü Barış Akıncı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Temel, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Selahattin Kınık katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Eriş Akça’nın sunumu ile başlayan toplantıda, il genelinde yürütülen aşılama ve filyasyon çalışmaları, HES Kodu uygulamasının yaygınlaştırılması, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarında salgından korunma esasları ve alınan tedbirlerin yerinde denetlenerek farkındalık sağlanması konusunda sunum yapıldı.

ALINAN KARARLAR

Toplantıda; tüm açık ve kapalı alanlarda maske kullanımına devam edilmesi, her alanda sosyal mesafeye, hijyene dikkat edilmesi, kalabalık ortamlara girilmemesi, tüm kamusal alanlarda iş yerlerinde toplu olarak bulunulan alanlarda girişte HES Kodu sorgulamasının yapılması, farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirmeler yapılması, kamusal alanlara, kamu kurumlarında, toplu ulaşım araçlarında uygun yerlere pandemi hakkında bilgilendirici afiş ve broşürlerin konulması, denetimlerin arttırılması, okullarda salgın tedbirlerine en üst seviyede özen gösterilmesi ve kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun arttırılması konusunda kararlar alındı.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI ÇAĞRISI

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada pandemi ile en etkili ve sonuç odaklı mücadelenin aşı olduğunu belirterek Muğla’nın birinci ve ikinci doz aşılamada yakaladığı başarıyı devam ettirmesi ve toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla tüm vatandaşları üçüncü doz aşı olmaya davet etti.

“KALABALIKTAN UZAK DURUN”

Vali Orhan Tavlı, vatandaşlardan kalabalık ortamlardan mümkün olduğunda uzak durmaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve kurumların aldığı tedbirlerin yanında bireysel tedbirlerini almalarının salgınla mücadelede başarıyı artıracağını belirtti.

Sağlık ekipleri, kolluk birimleri, belediyeler ve diğer kurumların sahada yoğun mücadele verdiğini belirten Vali Orhan Tavlı, tüm kurumların sağlık ekiplerine gereken desteği vermesi konusunda talimatta bulundu.

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