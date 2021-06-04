Muğla'da Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüplerarası Salsa Şampiyonası başladı

MUĞLA (AA) – Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nın birinci etabı Marmaris'te başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Marmaris Belediyesinin katkı sağladığı şampiyonaya, Grand Yazıcı Club Turban Hotel Salonu ev sahipliği yapıyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 130 dans kulübünden yaklaşık 600 dansçının katıldığı şampiyonada, yarışmacılar performanslarıyla jüriden yüksek puan almaya çalıştı.
Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolgahan Çinkitaş'ın startını verdiği organizasyon yarın sona erecek.