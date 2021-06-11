Muğla'da yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşen genç tedavi gördüğü hastanede öldü

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşen ve 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç hayatını kaybetti.
Karagedik Mahallesi'nde atıl durumdaki maden ocağında bulunan kuyuya düşen ve 3 saatlik çalışmayla çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınan İsmail Mert Karaman (18), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Arkadaşlarıyla 29 Mayıs'ta atıl durumdaki maden ocağına giren Karaman, yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşmüş; Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.