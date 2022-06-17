Muğlalılar: Yangın yeterince can aldı, Sandras’ı rahat bırakın

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Sandras Dağı’nda maden çıkaran bir şirketin yeni maden alanı yaratmak için 21 bin 951 karaçamın kesilmesi kararına Sandras’ı Koruma Platformu tepki gösterdi.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Sandras Dağı’nda Alfa Olivin Ltd. Şti. tarafından işletilen maden alanının genişletilmesi için yeni alan yaratma adına 21 bin 951 karaçamın kesilmesi kararına Sandras’ı Koruma Platformu karşı çıktı.

Açıklamada, “İncelenme değerlendirme kurul toplantısı yapılmış ve yine karaçam ormanlarına olivin madeni ihracatı tercih edilmiş gözüküyor. Yangın yeterince can aldı, Sandras karaçamlarından, olivin ihracatı için vazgeçmeyeceğiz” denildi.

“İTİRAZ EDECEĞİZ”

15 Haziran itibariyle 10 günlük itiraz süresi verildiğinin belirtildiği açıklamada, “Oysaki Köyceğiz ve Muğla’dan çok sayıda itiraz zaten etmiştik. Yine de edeceğiz. Sonuçta yargı yolu ve adli makamlara yeni yük olacak.

Yangınlardan ders alınmamış olduğu kesin. Birçok canlının doğal afet olarak yangınla kaybettiği doğal yaşamı, şimdi insan eliyle 21 bin 951 karaçamın kesilmesiyle bu kez ticari olarak yok edilmiş olacak” ifadelerine yer verildi.

“KIZIL DEĞİL KARAÇAM KESİLECEK”

İnceleme değerlendirme kurulunun önemli doğa alanı olarak belirlenen bu alanda nihai olarak kabul ettiği ÇED raporundan alıntılara göre 20 metre mesafe, teraslama gibi realitede uygulanamayıp, denetlenemeyeceği taahhütlerinin yer aldığını belirtilen açıklamada şu düşüncelere yer verildi:

“Ayrıca yüz yıllık oluşan ormanların rehabilitasyonundan bahsediliyor. Bu kesilecek 22 bin civarı ağaç yaygın olan kızılçam değil karaçam. Erozyon ise ayrı bir dert.”

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