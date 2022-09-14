Muğla’nın Ula ilçesinde orman yangını

Muğla’nın Ula ilçesinde Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Müdahale sürüyor.

Muğla’nın Ula ilçesinde ormanlık alanda yangını çıktı. Ula’ya bağlı Ataköy mevkisinde başlayan yangın yerleşim yerlerine yakın alanda sürüyor. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

RÜZGAR ETKİLİ

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangına ilk andan itibaren çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

VALİ TAVLI: ŞU AN TAHLİYE YOK

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı, “Şu an çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Günün ilk ışıklarıyla hava araçları da müdahaleye başlayacak. Şu an için bölgede herhangi bir tahliye söz konusu değil. İnşallah ekipler hava aydınlanınca yangını kontrol altına alır” dedi. (AA)