Muğla’ya kış geri geldi, turist otelde kaldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarılarda Muğla genelinde dün(Pazartesi) günü başlayan yağmur ve fırtına bugün etkisini daha da artırarak devam etti. İl genelinde sıcaklık ortalama 15 derece, fırtınanın hızı ise saatte ortalama 25 kilometre hıza erişti. Fırtınadan en fazla 35 kilometre/saat ile Ortaca, Dalaman ve Fethiye etkilendi. Fethiye’yi 31 kilometre saat ile Milas ve 27 kilometre saat ile de Bodrum izledi. Bölgeye gelen turistler ise otellerinde kaldı.

BODRUM’DA BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Bodrum ilçesi, özellikle Pazartesi günü yağış ve fırtınadan çok daha fazla etkilendi. Etkili olan fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi. Ağaçların dalları kırıldı. Bitez İskelesi’nde demirli bir balıkçı teknesi su alarak battı. Batan tekne, yanındaki tekneye de hafif şekilde zarar verdi. Bodrum’da bugün sıcaklık 19 derece ve fırtınanın boyutu ise saatte 27 kilometre olarak açıklandı.

ORTACA, DALAMAN VE FETHİYE’DE FIRTINA SÜRÜYOR

Bugün sabah saatlerinde Ortaca, Dalaman ve Fethiye sıcaklık 20 derece, rüzgarın hızı ise 35 kilometre/saat olarak belirlendi. Milas 18 derece 31 kilometre/saat, Datça 19 derece 24 kilometre/saat, Marmaris 17 6erece 19 kilometre/saat olarak belirlendi. Yatağan 15 derece 16 kilometre/saat, Yatağan 15 derece 16 kilometre/saat, Kavaklıdere 12 derece 16 kilometre/saat, Seydikemer 14 derece 14 kilometre/saat, Köyceğiz 17 derece kilometre/saat, 14 Muğla merkez 14 derece 12 kilometre/saat, Ula 13 derece 10 kilometre/saat oldu.

Marmaris’te yağmurla birlikte bir ara dolu yağışı da etkili oldu.

TURİSTLER OTELLERİNDE KALDI

Yaz sezonu ile birlikte turistlerin gelmeye başlaması turizmcileri umutlandırırken iklim değişikliği nedeniyle mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ve kuvvetli rüzgar turistleri de etkiledi. Konuklar iki gün boyunca otellerinde kitap okuyup dinlenerek geçirdi.

Bu arada yağmurun etkisiyle yanmış alanlardaki toprak yine denize inerek suları çamur rengine dönüştürdü.