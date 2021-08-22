İstanbul'da "Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?" diye sorduk. Her siyasi görüşten yurttaşın fikirlerini aktardığı bu röportajımızda muhafazakar yurttaşların sürpriz tepkisiyle karşılaştık. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #haber #milletittfakı #burasıiranmı #muhafazakarkadınlar #akp #chp #iyiparti #akparti #cumhuriyethalkpartisi #haberler #haberizle
Anasayfa Alaturka Online Muhafazakar kadınlardan şaşırtan isyan! “Burası İran mı?”