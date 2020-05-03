Muhalefet hastane maliyetlerine dikkat çekti! 3 Mayıs 2020 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

Pandemi hastanelerinin son görüntüsünü Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı… 3 Mayıs 2020 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ekstra videoları yayında hemen izle! #FOXHaber #FOX Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HD izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Gülbin Tosun'un sunumuyla FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteninde!
Anasayfa Alaturka Online Muhalefet hastane maliyetlerine dikkat çekti! 3 Mayıs 2020 Gülbin Tosun ile FOX...