Muhalefet Meclis’e taşıdı, AKP ve MHP reddetti

Genel Kurulda, Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti’nin “Karadeniz bölgesi ve Trabzon’da deprem riskinin araştırılması”, HDP’nin “Kur Korumalı Mevduat Sistemi” ile CHP’nin “TAKBİS verilerinin para karşılığı satıldığı iddiası”na ilişkin önergeleri ele alındı.

“SAĞLIKSIZ BİR YAPILAŞMA VAR”

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından olası bir Marmara depremi nedeniyle gözlerin İstanbul’a çevrildiğini; uzmanların, deniz tabanından geçen Karadeniz fayının da deprem riski taşıdığına dikkat çektiklerini aktardı.

Kuzey Anadolu Fayı’na ve sahile paralel, kıyıdan 10 kilometre açıktan geçen Karadeniz fayının 1968’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem üreterek Bartın’da can kaybına yol açtığını anımsatan Örs, “Karadeniz deprem bölgesi değildir” algısının bugüne kadar sağlıksız bir yapılaşmaya neden olduğunu; bunun düzeltilmesi, ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

“İPTAL EDİLMELİ”

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Karadeniz’in yapı stokunun hızlıca gözden geçirilmesi, yer etütlerinin yapılması ve doğasını yok eden projelerin de iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Karadeniz’in bir deprem kaynağı olduğunu belirtti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, “Türkiye’de ortalama en fazla yağış alan bölgelerden bir tanesi Trabzon’dur. Depremden önce çok büyük bir su taşkını ve sel riski söz konusudur. Önergede geçen hususları Deprem Araştırma Komisyonundaki Başkanımıza iletip onunla ilgili de araştırmaların yapılmasını söyleyeceğiz.” ifadesini kullandı.

KUR KORUMALI MEVDUAT

Partisinin önerisi üzerine söz alan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, “kur korumalı mevduatın yeniden tartışılarak çözüm bulunması gerektiğini” söyledi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, yeniden dövize talep arttığını, süreci yönetmek için şu andaki enstrümanların yetersiz kaldığını öne sürdü.

CHP grup önerisine dair söz alan Uşak Milletvekili Okan Yalım, özellikle 20 yılı aşkın tapuda herhangi bir işlem yapılmadıysa en kısa sürede tapu dairesine gidip veya e-devlete girip tapuların kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye genelindeki mülkiyet verilerinin tamamının, tüm arşiv bilgilerinin 2002’den bu yana elektronik ortamda bir sistemde yürütüldüğünü dile getiren Yalım, “bu bilgilerin satıldığı” ile ilgili bazı iddiaların gündemde olduğunu aktardı.

Grup önerilerinin ardından Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi. (AA)