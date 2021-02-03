Muhalefet olmadan yeni Anayasa imkânsız gibi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Yeni Anayasa’ çağrısı yankı yarattı. Ancak Cumhur İttifakı’nın TBMM’de 337 olan sandalye sayısı mevcut durumda değişiklik için yetmiyor. Milletvekili sayısı 550 olduğu dönemde, Anayasa değişikliğinin kabulü için 330 oy, referanduma gitmeden kabul edilebilmesi için ise 367 oy gerekiyordu. Şimdi ise 600 milletvekili ile referanduma gitmeden Anayasa değişikliğinin kabulü için 400 milletvekilinin kabul oyu gerekecek. Değişikliğin 360 milletvekili tarafından kabul edilmesi halinde ise referandum şartı bulunuyor. TBMM’de halen AKP’nin 289, MHP’nin 48, BBP’nin 1 sandalyesi bulunuyor. TBMM Başkanı oy kullanamadığı için toplam 337 oluyor. 360 oya ulaşmak için bile 23 desteğe gerek bulunuyor.

Muhalefet Anayasa değişikliği için, parlamenter sisteme dönüşü şart koşacak, iktidar ise buna yanaşmıyor. Erdoğan’ın Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 olan oy şartı maddesini kaldırmak istediği belirtiliyor. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da, “Muhalefet bu tuzağa düşmemeli. Düğün değil, bayram değil, eniştem beni niye öptü” dedi. DEVA ve Gelecek Partisi ise, Anayasa değişikliği önersinin gündem değiştirmek için yapıldığını savunuyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen “Yeni Anayasa’ya değil, öncelikle, yürürlükte olan kanunların, anayasanın, uluslararası sözleşmelerin uygulanmasına ihtiyaç var” dedi. Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan ise Erdoğan’ın gündem değiştirmek istediğini söyledi ve “Memleket o kadar kötü durumda ki Sayın Erdoğan gündemi değiştirmek için hangi çareye başvuracağını şaşırdı” diye konuştu.