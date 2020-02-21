Muhalefet paralel devlet kurmalı





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Suriye'de savaşın eşiğindeyiz hatta içindeyiz. Erdoğan iktidarı uzun bir aradan sonra Amerika ve Avrupa'nın açık desteğini aldı arkasına. Bu Rusya'yı elbette çok rahatsız edecektir ama aynı zamanda hareketsiz hale de getirir. çünkü Rusya bir NATO üyesi ile açıktan savaşı göze alamaz. Ekonomisi çok kötü durumda. Askeri olarak da NATO Rusya'nın en az 10 kat üstünde. Önümüzdeki kısa sürede Rsya bölgeden çekilir ya da etkisini en aza indirir, Suriye ile Türkiye arasında kısa süreli bir savaş yaşanır, İdlib bir emirlik ya da özerk böle olur. Böylelikle Erdoğan Rusya ve Suriyeyi dize getirmiş muzaffer komutan edasıyla iktidar ömrünü hayli uzatma şansı bulur. Ama oluşacak hasarın kapatılması çok uzun zaman alacaktır. Batı ve Amerika Erdoğan'dan niye vazgeçemiyor. Çünkü bir alternatif görmüyor. Üstüne bu iktidar batının her istediğini aynen yerine getiriyor. Amerika ve Avrupa Suriye'deki gelişmelerden de memnun. Erdoğan Suriyelileri Türkiye'de tuttuğu sürece bir sorun yok. Burada muhalefete çok önemli bir görev düşüyor. Gölge kabine gibi değil tam anlamıyla bir devlet yapılanması gibi paralel bir yapılanmaya gitmeli, iktidara gelmesi halinde yapacağı herşeyi hem iç kamuoyuna hem de dünyaya anlatmalıdır. Suriye, Mısır, Irak, Yunanistan, tüm Müslüman ülkeler ile Avrupa ülkeleri tek tek gezilmeli ve iktidarı gelindiğinde uygulanacak Türkiye politikaları anlatılmalıdır. bunlar kapalı kapılar ardında değil açık toplantılarda dile getirilmelidir.