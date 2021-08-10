Muhalefete güven artıyor

27 ilde yapılan araştırmaya göre, CHP ve İYİ Parti’nin oyu, AKP ve MHP’yi geçti. Halk, “En büyük sorun geçim derdi ve işsizlik” dedi. “Ekonomiyi kim daha iyi yönetir” sorusuna, % 33.5 “İktidar”, % 42.4 de “Muhalefet” yanıtını verdi.

SIBEL GÜLERSÖYLER

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, “Temmuz 2021 Türkiye Siyaset Paneli” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 26 bölge, 27 il, 230 noktada 3 bin 40 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 26-30 Temmuz arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre; muhalefete olan güven artıyor…

İTTİFAKLARDA DURUM NE?

Araştırmaya katılanlara, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oldu: AKP: Yüzde 34.6. CHP: Yüzde 28.4. İYİ Parti: Yüzde 14.3. HDP: Yüzde 9.2. MHP: Yüzde 6.9. DEVA Partisi: Yüzde 1.4. Saadet Partisi: Yüzde 0.8. TİP: Yüzde 0.7. Gelecek Partisi: Yüzde 0.4. Memleket Partisi: Yüzde 0.4. Diğer: Yüzde 2.9.

“Oyunuzu AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’na mı, CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı’na mı verirsiniz?” sorusunun sonucu ise şöyle oldu: Cumhur İttifakı: Yüzde 36.8. Millet İttifakı: 37.7. İttifaklar dışında bir parti: Yüzde 14.9. Kararsızım: Yüzde 2.5. Oy kullanmayacağım: Yüzde 8.1.

HALKIN SORUNU İŞSİZLİK

Araştırmada, “Türkiye’nin acilen çözülmesi gereken sorunları” da soruldu. İlk sırada, yüzde 45.1 ile ekonomi kriz yer aldı. Vatandaşa göre Türkiye’nin en önemli sorunları şöyle: İşsizlik: Yüzde 19.4. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı: Yüzde 11.6. Adaletsizlik: Yüzde 9.4. Eğitim: Yüzde 8.5. Sığınmacılar: Yüzde 8.5. Ankete katılanlardan yüzde 51.2’si hanesinde işsiz biri olduğunu da belirtti.

“Erken seçim istiyor musunuz” şeklindeki soruyu da yanıtlayan katılımcılardan yüzde 53.4’ü erken seçim isterken, istemeyenlerin oranı ise yüzde 38.4’te kaldı. Yüzde 5.9’luk kesim “Kararsızım” dedi.

“KİM DAHA İYİ YÖNETİR?”

Katılımcılara, “İktidar mı yoksa muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir” sorusu da yöneltildi. Yüzde 33.5 “İktidar”, yüzde 42.4 “Muhalefet”, yüzde 10.4 “Hiçbiri” yanıtını verdi.

“Sizce iktidar mı yoksa muhalefet mi demokratik düzenin, hak ve özgürlüklerin daha iyi korunmasını sağlar?” sorusunun yanıtı; yüzde 32.8 “İktidar”, yüzde 49.2 “Muhalefet”, yüzde 6.8 “Hiçbiri” oldu.

“Sizce iktidar değişirse başörtülü kadınlara yeniden yasak getirilir mi?” sorusunu, yüzde 25.9 “Evet”, yüzde 69 “Hayır”, yüzde 5.2 “Bilmiyorum” diye cevapladı.