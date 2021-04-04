Muhalefete küfür eden bürokrat asaleten atandı

2000 yılından bu yana TEDAŞ’ta çalışan Bora Ülker bir yıldır TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütüyordu. Ülker, Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu makama asaleten atandı. Ülker sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tepki toplamış ve hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a “Size Türk diyenin size Müslüman diyenin alayını…” diyen Ülker, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Yalancı” demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun birlikte fotoğrafını da paylaşıp Kılıçdaroğlu için, “Esas duruşunu bozma” ifadesini kullanmıştı. Ülker, kendisine yönelik tepkilerin ardından sosyal medya hesabının sahte olduğunu savunmuştu.