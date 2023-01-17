Muhalefetin memurlarla ilgili önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Mersin Milletvekili Behiç Çelik, TBMM Genel Kurulu’nda ‘Devlet memurlarının siyasi faaliyette bulunmaları nedeniyle oluşan ahlaki ve manevi tahribatın önlenmesi’ hakkında araştırma önergesi sundu.

“DEVLET MEMURLARI AKP LEHİNE SİYASİ FAALİYET YÜRÜTÜYOR”

Önergenin gerekçe kısmında şu ifadelere yer verildi:

* “Son yıllarda yazılı ve görsel basında sıkça yer alan haberlere göre, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan devlet memurları, AKP lehine siyasi faaliyetler yürütmektedir. Kimi zaman idaresi altında bulunan personele AKP mitinglerine katılım zorunluluğu getirilirken, kimi zaman da devletin resmi organlarına ait sosyal medya hesaplarından yapılan partizan paylaşımlar yapıldığını üzülerek görmekteyiz.

MUĞLA VALİLİĞİ’NİN PAYLAŞIMI HATIRLATILDI

* Bunun son örneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın, AK Parti Genel Başkanı olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı’nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması’na katılımı sonrasında yaşanrnıştır. Muğla Valiliği’ne ait Twitter hesabından, ilgili etkinliğe ilişkin siyasi içerikli bir video paylaşılmıştır. Tüm partilere karşı mesafeli olması gereken Muğla Valiliği, adeta AK Partinin bir organı gibi siyasi propaganda yapmıştır.

* Oysa bu ve benzeri durumlar, gerek Anayasa’ya gerekse ilgili Kanunlara aykırılıklar içermektedir. Anayasanın 68. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, siyasi partilere üye alamazlar. 129. madde gereğince de kamu görevlileri Anayasa ve Kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.”

PARTİ DEVLETİ ELEŞTİRİSİ

* Açıklamanın devamında bazı devlet memurlarının gerek Anayasa’ya gerekse Kanunlara aykırılıklar taşıyan fiillere başvurduklarının görüldüğü belirtilerek, “Bu tür eylemlerin önlenmesi, ülkemizin demokratik bir hukuk devleti olarak tanımlanmasına katkı sağlayacaktır. Aksi halde, parti devletine uzanan süreç işlerlik kazanacaktır. Kısacası, Devlet memurlarının Anayasa’ya ve Kanunlara aykırı olarak siyasi faaliyette bulunmalarının ve bunun yol açtığı demokratik, ahlaki ve manevi tahribatın önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması önem arz etmektedir.”

AKP VE MHP REDDETTİ

İYİ Parti’nin önergesi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İYİ Parti, söz konusu gelişmeyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaparak, Akşener’in iletişim kampanyasındaki “Devlete ciddiyet yakışır” sloganına yer verdi.