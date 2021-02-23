Muhalefetsiz deprem toplantısına tepki

Toplantıya kimler katıldı?

İzmir deprem konusunda risk altında olan bir kentimiz. Büyük bir deprem bekleyen İzmir için CHP’liler zaman zaman önlemlerin alınması için yetkililerle buluşma çağrıları yapıyordu. Ancak gerçekleşen ‘deprem toplantısına’ muhalefetten kimse davet edilmedi. Sadece Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. İşte toplantıda yer alan isimler: “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu, Hasan Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Özgür Hızal, TOKİ Başkanı Ömer Bulut.”