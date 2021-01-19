Muhalefetten gelen 662 teklif reddedildi

Muhalefet partilerince geçen yıl TBMM’ye verilen 662 kanun teklifinden hiçbiri gündeme alınmadı ve yasalaşmadı. TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin bu konudaki önergesini cevaplandırdı. TBMM’ye geçen yıl toplam 808 yasa teklifi verildi. Bunların 62’si AKP, 488’i CHP, 114’ü HDP, 75’i MHP, 54’ü İYİ Parti, 4’ü Saadet Partisi (SP), 2’si TİP, 1’i BBP ve diğerleri de bağımsız milletvekillerince hazırlandı.

ÖNERGELERE CEVAP YOK

Muhalefetin verdiği 2 teklif geri çekilirken, 1 Ocak-28 Aralık 2020 tarihleri arasında AKP’nin verdiği 62 yasa teklifinden ise 22’si kanunlaştı, 40’ı da Genel Kurul ve komisyon gündeminde bulunuyor. TBMM’de sadece AKP’nin verdiği teklifler ile AKP-MHP’nin ortak verdiği 5 kanun teklifi yasalaştı. TBMM Başkanlığı’na sunulan ve 14 bin 245 soru önergesinin de 7 bin 419’u cevaplandı, 6 bin 606’sı yanıtlanmadı. Halen 217 önerge de işlemde bulunuyor. En çok önergeyi 7 bin 897 adet ile CHP verdi. AKP’den 1, MHP’den 538, İYİ Parti’den bin 243, HDP’den 4 bin 409, SP’den 103 önerge geldi. AKP’nin 1, CHP’nin 2 bin 940, HDP’nin 3 bin 036, MHP’nin 163, İYİ Parti’nin 403, SP’nin de 35 önergesi cevaplanmadı.

‘MİLLETE KARŞI GÖREVDİR’

Önergeleri cevaplandırmayan bakanları açıklayan CHP’li Tutdere, “Önergeleri en çok cevapsız bırakan Adalet Bakanı ilk sırada. İkinci ise Sağlık Bakanı” dedi. Adalet Bakanlığı 2215 önergeden 213’üne cevap verdi. Sağlık Bakanlığı da 1436 önergeden 64’ünü cevapladı. Tutdere, “Bu tablo yürütmenin yasamayı dikkate almadığı ve görevini yerine getirmediğinin açık göstergesi. Bu tablo atanmış bakanlıkların kendisini millete karşı değil, kendisini atayan cumhurbaşkanına karşı görevli hissettiklerini ortaya koymaktadır” dedi.

BU KANUN TEKLİFLERİ SÜMEN ALTI EDİLDİ

■ CHP ve İYİ Parti’nin öğretmen, polis, hemşire, kamu avukatları ve din adamlarına 3600 ek gösterge verilmesi teklifi.

■ CHP ve İYİ Parti’nin, Ramazan ve Kurban bayramında emeklilere ödenen 1.000 TL bayram ikramiyesinin, 1.500 TL’ye çıkarılması teklifi.

■ CHP-İYİ Parti ve SP’nin, asgari ücretten vergi alınmaması teklifi.

■ CHP ve İYİ Parti’nin, TV alıcıları, bilgisayarlar ve tabletlerden alınan ÖTV ve KDV’nin kaldırılması teklifi.

■CHP’nin Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması teklifi.

■ CHP’nin doğalgaz ve elektrik faturalarından alınan %18’lik KDV’nin %1’e indirilmesi teklifi.

■CHP’nin, EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesi teklifi.

■ CHP’nin ev kadınının emeklilik hakkı kazanabilmesi ve emekliler için intibak düzenlemesi yapılması teklifi.

■ CHP’nin tüm sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması ve bu uygulamanın kaldırılması teklifi.

■ CHP’nin 65 yaş üstüne aylık 155 lira yakacak yardımı yapılması teklifi.

■ CHP’nin Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi.

■ CHP’nin, Gebze, Ereğli, Akşehir, Cizre, Siverek ve Erciş adlarıyla 6 yeni il kurulması teklifi.

■ İYİ Parti’nin annelere SGK öncesi doğum borçlanması hakkı verilmesi teklifi.

■ İYİ Parti’nin KYK borçlarının silinmesi teklifi.

■ İYİ Parti’nin, reklam panoları ve tabelalarda Türkçe kullanılmasının zorunlu olması teklifi.

■ İYİ Parti’nin; şehitlik ve gazilik unvanlarına sahip okulların adlarının değiştirilememesi teklifi.

■ MHP’nin hayvan hakları kanun teklifi.

■ MHP’nin 332 liralık eş, 73 liralık 0-6 yaş çocuk yardımının iki katına çıkarılması teklifi.

■ MHP’nin, hamile ve 3 yaşından küçük çocuğu bulunan kadınların tutuksuz yargılanmasını öngören teklifi.

■ MHP’nin kadına şiddet suçlarında indirim yapılmaması ve cezaların arttırılması teklifi.

■ MHP’nin kamu kurumlarının isimlerinin başında T.C. ibaresi bulunmasının zorunlu olması teklifi.

■ HDP’nin, pandemide esnafa ait SGK ve vergi borçlarının silinmesi teklifi.