Kılıçdaroğlu: ''FOX muhabiri kabus gibidir diyor, vay efendim nasıl dersin?'' 12 Ağustos 2021 FOX Ana Haber öne çıkan videoları yayında hemen izle! Kastamonu başta olmak üzere Batı Karadeniz'i sel vurdu… 12 Ağustos 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online Muhalefetten Rtük’e tepki… 12 Ağustos 2021 FOX Ana Haber