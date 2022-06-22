Muhalefetten Selman ziyareti tepkisi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman’ın Türkiye ziyaretine muhalefet tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özkoç, “Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde vicdan sahibi olan insanlara soruyorum, birazcık içi acıyan, kanayan insanlara soruyorum: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını bu kadar ayaklar altına alan, para uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını ve saygınlığını yok eden bu kişiye ne denir, ne denir arkadaşlar?” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, bugün Beştepe’de resmi törenle karşılandı.

Muhalefet, iktidarın geçmişteki söylemlerine rağmen bu ziyaretin gerçekleşmesine tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İTİBARINI, SAYGINLIĞINI YOK EDEN KİŞİYE NE DENİR?!”

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın Türkiye’ye gelişini değerlendirirken, bu ziyarete ilişkin öngörüsünü 2,5 ay önce 31 Mart 2022 tarihli basın toplantısında dile getirdiğini anımsattı ve “31 Mart, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesi kararının alındığı gündü, yani kanlı pazarlığın yapıldığı gün. Demiştim ki: ‘Şimdi sıra onunla kucaklaşmakta…’ Bakın nasıl kucaklaşacaklar, göreceksiniz” dedi. Özkoç, şunları kaydetti:

* “31 Mart, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesi kararının alındığı gündü, yani kanlı pazarlığın yapıldığı gündü o gün. Buna muhalefet eden yargıç dedi ki: ‘Söz konusu davanın devri, sanıklar açısından kendi davalarının yargıcı olmak sonucunu doğuracaktır’ dedi.

* Yani ne demek istedi? ‘Katille hakim aynı adam olacaktır’ dedi. Katil kim? (Kürsü önündeki fotoğrafa işaret ederek) Katil burada. Hakim kim? Hakim burada. Emri veren? Emri veren katildir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, ‘biz enayi değiliz, burası hukuk devleti; ben burada olduğum müddetçe bu belgeleri, bu davayı devretmem’ demişti.

* Ne oldu Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüne? Ne oldu AKP Genel Başkanı Erdoğan yine söylediği sözün arkasında duramadı. Yargıçların tüm söylemlerine karşı, insanların tüm muhalefetine karşı o yüzünü kızarttı ve gidiyor; bugün bu kişiyle, bu katille kucaklaşacak.

* Yargıç karar şerhinde ayrıca şöyle demiş: ‘Davalar, bozulan ikili ilişkilerin düzeltilmesinde diyet olarak verilmiştir.’

“VİCDANIYLA İŞ YAPAN HAKİMLER, SAVCILAR, BÜROKRATLAR, … PES ETMEYİN, GELİYORUZ”

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde bir yargıç, bir gerçeği daha ne kadar bu kadar çıplaklığıyla anlatabilir! Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde vicdan sahibi olan insanlara soruyorum, birazcık içi acıyan, kanayan insanlara soruyorum: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını bu kadar ayaklar altına alan, para uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını ve saygınlığını yok eden bu kişiye ne denir, ne denir arkadaşlar?

* Cemal Kaşıkçı davasında bu pazarlığa itiraz eden mahkeme başkanı ne oldu? Sürüldü. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, HSK kararıyla Kahramanmaraş hakimliğine sürüldü.

* Nimet Demir, kıdemine uygun bir atama olmadığını ve mesleğini bırakmayı düşündüğünü söylemiş. Vicdanıyla, aklıyla, yüreğiyle iş yapan bütün hakimlere, bütün savcılara, bütün bürokratlara Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden sesleniyorum. Diyorum ki: Sakın pes etmeyin, sakın bırakmayın. Cumhuriyete sahip çıkın, vatana sahip çıkın, milletimize sahip çıkın. Biz geleceğiz, Millet İktidarı orada görev yapacak, siz Türkiye Cumhuriyeti için doğru olanı yapmaya devam edeceksiniz.”

BİR PAYLAŞIM DA ÖZTRAK’TAN

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da Erdoğan ile Selman’ın fotoğrafını “Ne diyordu üstadları Necip Fazıl: ‘İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan kork” notuyla paylaştı.

GÜLTEKİN UYSAL DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Beştepe’de Selman ile fotoğrafını paylaşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bu fotoğraf AKP/Erdoğan adına bir çürümüşlüğün, utancın fotoğrafıdır!” dedi.

Uysal, açıklamalarının devamında “Tüm iddialarınızla sınandınız ve kaybettiniz! Dün söylediklerinizi, bugün inkar ettiniz! ‘Adalet’iniz Deniz Feneri Davası’nda batmıştı zaten! Kaşıkçı cinayeti’nin izini zannediyorsunuz ki dolarlar siler…” dedi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmî törenle karşıladı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman, merdivenlerde Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

ERDOĞAN “BUNLAR DÜNYAYI ENAYİ ZANNEDİYOR” DEMİŞTİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili davada 7 Nisan’da durdurma kararı verilmişti. Dosya, Adalet Bakanlığı‘nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan’a devredilmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşice katledilmesine ilişkin 2018 yılında, “Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” sözleri üzerine, geri adım atılması kamuoyunda ve siyasette büyük tepki çekmişti.

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