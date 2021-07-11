Muhalif belediyelere İLBANK’tan kredi yok

İktidarın, muhalefete mensup belediyelere yönelik engellemelerinin ardı arkası kesilmiyor. Son örnek, Yozgat’ın tek CHP’li ilçe belediyesi Çayıralan’da yaşandı. İLBANK, Çayıralan Belediyesi’nin 240 Kw’lık güneş enerjisi projesine “İnceliyoruz” diyerek 2 yıldır destek vermedi. Ancak yanı başındaki Çandır ilçesinin AKP’li Belediyesi’nin 1.400 Kw’lık aynı kapsamdaki projesine kredi ve onay çıktı.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, iktidarın halka hizmette “ayrımcılık” yaptığını söyledi ve “Çayıralan ilçemize büyük maddi katkı sağlayacak olan bu proje için göreve seçildikten hemen sonra başvuru yapan Belediye Başkanımız Ömer Codar hizmet üretmek için yoğun çaba sarf ediyor” dedi. Keven şunları söyledi:

“Ancak bu GES projesinin onaylanması, siyasi hazımsızlıktan ötürü engelleniyor. Yanı başında Çandır Belediyesi’nin 1.400 Kw’lık projesine kredi çıkıyor ama Çayıralan Belediyesi’nin 240 Kw’lık projesi iki yıldır bekletiliyor. Çünkü Çayıralan’da CHP’li Belediye var. Siyasi ayrımcılık yapmayın artık. Seçilmiş belediye başkanlarımızın önüne takoz koyma anlayışına son verin.”