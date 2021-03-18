Muhalif belediyelere reform kelepçesi

Yerel yönetimleri muhalif partilere kaptıran hükümet, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerin halka hizmet götürmesini engelleyecek iki kritik düzenleme çıkarmaya hazırlanıyor. Belediyelerin adeta elini kolunu bağlamayı öngören maddeler, yeni açıklanan reform paketine üstü örtülü ifadelerle konuldu.

Belediye başkanları için adeta “kelepçe” olacağı düşünülen önlemlerin hayata geçirilmesi halinde, muhalif belediyeler kaynak yokluğuna düşürülüp halka hizmet götürmeleri imkansız hale getirilirken yoksullara yardım yapma yetkileri de tırpanlanacak. Bu yolla, 2023 seçimlerinde aday olabilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başarısız belediye başkanlarına dönüştürülmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

BORÇ BİLE ALAMAZSINIZ

Reform paketinde belediyelerin borçlanmalarını önleyecek madde, “Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak, mali disiplin güçlendirilecektir” ifadesiyle yer aldı. Buna göre, önümüzdeki dönemde çıkarılacak yasalarla bütçeden yeterli kaynağı bulamayan belediyelerin borçlanma yoluyla kaynak sağlamaları tümden engellenebilecek.

BORÇLANMA YAPAMIYORLAR

Mevcut düzenlemede meclisleri onay vermedikçe belediyeler borçlanma yapamıyor. Ayrıca dış borçlanmada Hazine’nin onayı da gerekiyor. Bütün bu zorluklara rağmen belediyeler toplumsal baskıların da etkisiyle kısmen borçlanabiliyor.

Reform paketi adı altında belediye borçlanmalarının tümden merkezi hükümetin yetkisine ve onayına bırakılabileceği belirtiliyor. Bu yönde düzenleme yapılması halinde zaten bütçe imkanları kısıtlanan muhalif belediyelerin halka hizmet götürecek kaynağı bulamayacağı böylece seçmenin gözünde ‘başarısız’ gösterileceği belirtiliyor.

YOKSULA YARDIM YAPMALARI BÜYÜK ÖLÇÜDE FRENLENECEK

Reform paketinde, belediyelerin yoksullara yaptığı yardımların kısıtlanacağının işareti, “Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne entegre edilecektir” ifadesiyle verildi.

Hükümet özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde halka ekmek ve benzeri yiyecek maddelerinin belediyeler tarafından dağıtılmasını açıkça önlemeye çalışmış, bu da halkın tepkisini çekmişti. Yeni getirilecek sistemle belediyelerin yoksullara yardım yapmasının büyük ölçüde frenleneceği, oy deposu olarak görülen yoksullara sadece merkezi hükümetin ulaşmasının hedeflendiği belirtiliyor. “Entegre sistem”, aynı kişilere mükerrer yardımları önleme adı altında belediyeleri devreden çıkarabilecek.