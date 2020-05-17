Muhaliflere 11 milyon TL yandaşlara sıfır ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı 1 Ocak 2019 ile 15 Mayıs 2020 arasında yapılan toplantılarda hangi yayıncılara, ne kadar ceza verildiğini mercek altına aldı.

Çalışmaya göre Halk TV, Tele 1, KRT ve Fox TV’ye 36 ceza kesildi. Bu cezalardan 28’i idari para cezası olarak uygulandı. Kanallar 11 milyon ödemek durumunda kaldı. Fox TV’de Fatih Portakal ile Ana Haber Bülteni’ne 3 kez durdurma cezası verildi.

Halk TV’deki Siyaset Kültürü programına 2, Medya Mahallesi’ne 5, Sözüm Var programına 5 olmak üzere 12 program durdurma kararına imza atan RTÜK, KRT’de yayınlanan Haber Merkezi’ne de 2 durdurma cezası verdi.

Tele 1’de yayınlanan Ana Habere 2, Gün Başlıyor programına ise 8 olmak üzere 10 program durdurma cezası kararlaştırıldı. 4 kanala verilen ceza karşılığı yayınlar 27 kez durdurulmuş oldu.

SOPA GİBİ KULLANIYOR

Son 1,5 yılda ATV ve Ülke TV’ye en hafif “ceza” olan birer kez uyarı, TGRT Haber’e 1 kez idari para cezası kesildi. TV Net, Kanal 7 ve A Haber ceza almadı. Show TV’ye 4, Kanal D’ye bir kez idari para cezası kesildi.

“Bu tablo her şeyi anlatıyor. Ama gerçek değişmez” diyen Taşcı, “Hangi yayıncıların kollanıp, kimin ensesinde boza pişirildiği ortada” diye konuştu. Taşcı şunları söyledi: RTÜK, cezalandırmayı sopa olarak kullanıyor. İktidarı rahatsız eden kanalları cezayla, program durdurmayla susturabileceğini, hizaya getirebileceğini düşünüyor ve var gücüyle üzerlerine abanıyor.

İktidarı eleştirenlerin sesini duyuran kanalları cezalandırmayı görev sayıyor. RTÜK Başkanı Şahin kendi deyimiyle bunu emir telakki ediyor. “Cebimde listem hazır. Ailemiz 50 kişiyi götürür” diyen Noyan’ın sözlerinin tek bir sözcüğünü muhalif bir kanalda biri söyleseydi cezası kesilirdi.