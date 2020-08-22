Muhammed Enes Uysal kimdir? Muhammed Enes Uysal yakalandı mı?

Muhammet Enes Uysal, seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras’ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, ‘Polise versen ne olacak’ diyerek de tehdit etti. Polis ekipleri şüphelinin babasına ait tekstil firması ve adreslerde arama yaptı ancak, bulumadı. Uysal’ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

MUHAMMED ENES UYSAL KİMDİR?

Kendini polis olarak tanıtan Muhammed Enes Uysal’ın polis olmadığı ve bir tekstil patronunu oğlu olduğu tespit edildi. Plakasından yapılan sorgulamada, aracındaki çakarın da yasa dışı olarak takıldığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelinin babasına ait tekstil firması ve adreslerde arama yaptı ancak, bulumadı. Uysal’ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

6 FARKLI SUÇ KAYDI!

Savcılık, 6 farklı suç kaydı bulunan Uysal, hakkında yakalama kararı çıkartarak, yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Polis, Muhammet Enes Uysal’ın ailesine ait tekstil firmasında ve evlerde arama yaptı. Ancak henüz bulamadı. Firari şüphelinin kullandığı çakarların da yasa dışı taktırıldığı ortaya çıktı. Hastanede ifadesi alının Aras, şüphelinin, aracındaki 30 bin lira, kontak anahtarı ve ruhsatını alarak kaçtığını söyledi.