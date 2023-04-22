71.9 F
Los Angeles
21 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMuhammed Yakut'tan yeni video | 7 nci bölüm ( Telefon kayıtları yayınladı)

Muhammed Yakut’tan yeni video | 7 nci bölüm ( Telefon kayıtları yayınladı)

Alaturka Online
Alaturka Online

Muhammed Yakut’tan yeni video | 7 nci bölüm ( Telefon kayıtları yayınladı)

Alaturka Online
Önceki haber
Bakana derdini anlatamadı kendini yakmaya kalktı
Sonraki haber
İstanbul’da lüks otomobil alev alev yandı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,459BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,698TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States