Muhammet Tokat’tan bakanlığa tepki! Sizin hiç mi sorumluluğunuz yok?





Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Sözcü Web TV canlı yayınında yaptığı açıklamada belediyelerin suçlanmasına tepki gösterdi: "Hava desteği istemek dışında bir feryadımız yok. Kimseyle dalaşmaya da niyetimiz yok. 30 kilometreden beri yana yana geldi bu yangın. Orman Bakanı diyor ki belediyeler sorumlu. Bakanlığın hiç sorumluluğu yok mu?" "Büyüklerimiz kendi sorumluluklarını tartmadan başka sorumlular arıyorlar. Cumhurbaşkanımızın hiç sorumluluğu yok mu?" diyen Tokat, "Bu kadar gayretimize rağmen ben mahallelerimizi yanmaktan kurtaramadım. Hayvanlarımızı kurtaramadım. O yüzden ben vicdani sorumluluğumu kabul ediyorum" ifadesini kullandı.