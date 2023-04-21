Muharrem Erkek: Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz

CHP Çanakkale İl Başkanlığı tarafından Türkan Saylan Sosyal Tesisleri’nde bayramlaşma programı düzenlendi. Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale İl Başkanı Güler Koçer, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı.

CHP’li Erkek ve beraberindekiler partililerle bayramlaştı. Daha sonra açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde yaraların sarılmaya devam edileceğini söyleyerek, “Huzurlu bayramlarda, sağlık dolu, mutlu bayramlarda bir arada olmak istiyoruz. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. 14 Mayıs’tan sonra cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız günlerde mutlaka cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.(DHA)