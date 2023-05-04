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4 Mayıs 2023
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Muharrem Erkek’ten Erdoğan’a: Muhalefet antrenmanları yapıyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun mitinginde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Giresun’a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bu kadar zaman neredeydiniz?” şeklindeki sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

Erkek, Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı bir sosyal medya hesabının paylaşımını alıntılayarak, “Muhalefet antrenmanları yapıyor” dedi. ANKA

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