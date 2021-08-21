Muharrem İnce: 18 Eylül’de seçime girme hakkını elde edeceğiz

Memleket Parti Genel Başkanı Muharrem İnce, “17 Mayıs’ta dilekçemizi verdik. Şurada 2-3 ay geçti. Türkiye’de 52 ilde örgütlendik. 18 Eylül’de büyük kurultayımız var. O zaman hep birlikte seçime girme hakkını elde edeceğiz” dedi.

İnce, partisinin Yalova İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi’nde katıldı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede İnce, Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin 92. yıl dönümü nedeniyle partiye üye olan 92 kişi rozet taktı.

Basında yer alamamaktan dert yanan İnce, partinin Türkiye genelinde hızlı bir şekilde örgütlendiğini dile getirerek, “Cumhuriyet tarihinde ikinci bir örneği yoktur bunun. 17 Mayıs’ta dilekçemizi verdik. Şurada 2-3 ay geçti. Türkiye’de 52 ilde örgütlendik. 18 eylülde büyük kurultayımız var. O zaman seçime girme hakkını elde edeceğiz hep birlikte. Türkiye’nin barışmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin ekonomik olarak büyümeğe ihtiyacı var. Türkiye’nin adil bir bölüşmeye ihtiyacı var” diye konuştu. (İHA)

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