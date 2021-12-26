Muharrem İnce adaylığını açıkladı! “YARIM KALAN BİR İŞİM VAR!”





Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Yalova İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi. İnce, erken seçim olup olmayacağı yönündeki soruya, “Seçime gitmenin iki tane yolu var anayasamızda. Birincisi 360 milletvekili. Şu anda 360 milletvekili yok, bunu isteyecek. İki, cumhurbaşkanı meclisi fesheder, ülkeyi seçime götürür. Yapar mı, yapmaz. Dolayısıyla konu bu kadar basit ama erken ya da geç. Şurada 1,5 yıl kadar zaman kaldı. Olacak yani. Bana, ‘Genel başkan olarak aday olacak mısın?’ diye soruyorlar, ‘Aday olmayı düşünüyorum, olacağım ama üyeler karar verecek. Belki bir başka arkadaşımız da aday olacak. Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum, ‘erken seçim’ diyorlar, ortada aday yok. '' şeklinde cevap verdi. İnce "Yarım kalan bir işim var" diyerek güldü. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join