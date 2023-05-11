Muharrem İnce adaylıktan çekildi… Siyasilerden ilk tepkiler

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin yankıları sürüyor. İnce’nin çekilme kararı sonrası işte siyasilerden ilk tepkiler…

“OLUMLU KARŞILIYORUM”

İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendiren Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Milletin muhakemesini bulandırmamak adına Sayın Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum. Allah’ın izniyle kalan sürede bu büyük başarıyı, birinci turda tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde milletimiz gereğini yapacaktır” diye konuştu.

“HALİL İBRAHİM SOFRASINA HOŞGELDİNİZ”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası’na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için” ifadelerini kullandı.

“TARİH BU FEDAKARLIĞI UNUTMAYACAKTIR”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, “Sayın Muharrem İnce’ye yapılan komploları yeniden en şiddetli şekilde kınıyorum. Sayın İnce, büyük bir fedakarlık yaparak adaylıktan çekilmek suretiyle Türkiye’nin önünü açmıştır. Bu ülkede adaletin kalmadığını da herkesin yüzüne haykırmıştır. Bir Cumhurbaşkanı adayının itibarını koruyamayan hükümeti ise kınıyorum. @vekilince yi de aldığı bu tarihi karardan dolayı kutluyorum. Tarih bu fedakarlığı unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.