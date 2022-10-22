Muharrem İnce: Alayına isyan!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde alanı dolduran vatandaşlara seslendi. İnce, “Alayına isyan! İktidarı da muhalefeti de beraber gönderelim. Bunları toptan gönderelim” şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün İstanbul’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İnce, İstanbul Mahmut Bey Mübadiller Derneği’ni ziyaret etti ardından dernek yetkililerine ve ilçe halkına hitaben konuşma yaptı.

SAHNEDE HORON OYNADI

İnce, akşam saatlerinde Esenyurt’ta halk buluşması düzenledi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde alanı dolduran vatandaşlara seslenen İnce, ardından folklor ekibiyle sahnede horon oynadı.

“ALAYINA İSYAN”

Konuşmasında hem iktidarı hem muhalefeti eleştiren İnce, şunları söyledi:

*20 yıl önce özgürlüklerimiz vardı. Başbakanı cumhurbaşkanını eleştirebilen karikatüristler vardı. 20 yıl önce neşemiz vardı…Diploma törenleri, festivaller, tiyatrolar yasaklanmıyordu. 20 yıl sonunda geldiğimiz nokta bu.

*20 yıl önce bize Avrupa Birliği’ni vaadettiler, 2023’te 2 trilyon dolar gelirimiz olacağını söylediler, kişi başı 25 bin dolar gelir olacak dediler…Bunların hiçbiri olmadı.

*Şimdi diyor ki ‘20 yılda bunları yapamadım, şimdi yapacağım’. Muhalefet ne diyor? ‘Erdoğan 20 yılda bunları yapamadı, ben yaparım.’ Kimle yaparsın?

*Erdoğan’ın eski bakanlarıyla, Davutoğlu ile Babacan ile yaparım. Yapsaydı onlar yapardı…Alayına isyan. İktidarı da muhalefeti de beraber gönderelim. Bunları toptan gönderelim.

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